Завтра в деяких областях України очікуються пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Завтра, 28 грудня в деяких областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 28 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с.
Нагадаємо, завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.