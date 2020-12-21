Завтра українські міністри змагатимуться у приготуванні борщу

“Поки ви тільки налаштовуєтесь на марафон — Культура та традиція приготування українського борщу, ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви евер між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюська”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модератором заходу буде кулінар Євген Клопотенко.

Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві культури та інформаційної політики націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.