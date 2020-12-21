Завтра українські міністри змагатимуться у приготуванні борщу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики завтра, 22 грудня, проводитиме змагання серед деяких міністрів по приготування борщу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
“Поки ви тільки налаштовуєтесь на марафон — Культура та традиція приготування українського борщу, ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви евер між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюська”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що модератором заходу буде кулінар Євген Клопотенко.
Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві культури та інформаційної політики націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.