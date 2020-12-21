Завтра украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики завтра, 22 декабря, будет проводить соревнования среди некоторых министров по приготовлению борща, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
"Пока вы только настраиваетесь на марафон - Культура и традиция приготовления украинского борща, мы уже разжигаем плиты. И завтра ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-батл по приготовлению лучшего блюда эвер между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой", - говорится в сообщении.
Отмечено, что модератором мероприятия будет кулинар Евгений Клопотенко.
Как сообщал УНН ранее, в Министерстве культуры и информационной политики нацелены на включение украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.