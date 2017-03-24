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Завтра Україна приєднається до акції "Година Землі"

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Завтра в Україні відбудеться всесвітня кампанія "Година Землі" від WWF, яка передбачає вимкнення на годину світла 25 березня о 20:30, передає УНН з посиланням на прес-службу Всесвітнього фонду природи.

"Ця кампанія щороку об’єднує всіх, кому небайдуже майбутнє Планети. 25 березня о 20:30 мільйони людей по всьому світу на годину символічно вимикають світло в домівках та на робочих місцях, беручи на себе зобов’язання піклуватися про природу щодня. Цього року кампанія прагне привернути увагу українців до природної спадщини та допомогти природним паркам України", - йдеться в повідомленні.

На сайті "Години Землі" створили карту природних об’єктів України. Люди та організації можуть знайти на ній найближчий заповідник, нацпарк чи інший природний об’єкт, дізнатись про нього більше, відвідати його 25 березня та посильно допомогти.

У цей день люди зможуть допомогти парку на волонтерських засадах роботою або іншими ресурсами, влаштувати пікнік на природі чи взяти участь у запропонованих активностях.

Ті, хто не зможе прийти до парку 25 березня, матимуть можливість допомогти обраному природному парку іншим чином. На онлайн ресурсах Години Землі та веб-сторінках парків-учасників будуть вказані їх потреби. Кожен може долучитися – попрацювати волонтером, надати матеріальну чи іншу допомогу.

Кампанію "Година Землі 2017" підтримує Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти та науки України та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Нагадаємо, що 26 березня Україна перейде на літній час.

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