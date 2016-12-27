Завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Завтра, 28 грудня у Києві очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 28 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Часом мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.
Нагадаємо, синоптики попередили водіїв Київщини про сніг та ожеледицю.