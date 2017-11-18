Завтра у більшості регіонів України очікується дощ та мокрий сніг

Як повідомляють синоптики, завтра на півночі України очікується сніг, а у центральних, південних регіонах, а також на сході країни, передбачаються опади у вигляді дощів.

На заході країни опадів не передбачається, температура повітря буде становити переважно 4-6° тепла.

Що стосується півдня України то там температура повітря буде коливатися від 8-10° тепла, а у центральних регіонах - 4-6° вище нуля.