Завтра в большинстве регионов Украины ожидается дождь и мокрый снег

Как сообщают синоптики, завтра на севере Украины ожидается снег, а в центральных, южных регионах, а также на востоке страны, предусматриваются осадки в виде дождей.

На западе страны осадков не ожидается, температура воздуха будет составлять преимущественно 4-6 ° тепла.

Что касается юга Украины, то там температура воздуха будет колебаться от 8-10 ° тепла, а в центральных регионах - 4-6 ° выше нуля.