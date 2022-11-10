Завтра по всій Україні діятимуть планові відключення: коли і де

Режим планових відключень буде діяти:

З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Додамо

За даними Укренерго, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Нагадуємо, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.