Завтра на Центральному вокзалі у столиці гратиме військовий оркестр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У вівторок, 29 січня 2019 року, о 17:00 на Центральному залізничному вокзалі у Києві відбудеться музичний виступ зведеного військового оркестру Київського гарнізону та зведеного хору, передає УНН із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
Як відзначили у прес-службі, захід присвячений Дню пам’яті Героїв Крут — київських студентів і гімназистів, які 29 січня 1918 року вступили в бій із підрозділами Червоної гвардії на залізниці біля селища Крути та села Пам’ятне.
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“Незважаючи на поразку в бою під Крутами, українські сили тоді виконали поставлене перед ними завдання — затримали наступ Червоної гвардії на Київ та стали символом мужності й прикладом патріотизму для наступних поколінь”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 29 січня, відбудеться вечір, присвячений Дню пам’яті героїв Крут.