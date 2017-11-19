Завтра на побачення до Сущенка прилетять дружина та донька
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра до українського журналіста Романа Сущенка прилетять на побачення дружина з дочкою. Про це на своїй сторіці у Twitter повідомив захисник Марк Фейгін, передає УНН.
"Завтра до мого підзахисного, українського журналісто Романо Сущенко прилітає на побачення дружина з дочкою, напередодні "суду", де йому збираються виписати 20 років за "збір інформації про орієнтовне вторгнення Росії в Україну" влітку-восени 16-го (за версією слідства)", - написав Фейгн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сущенку дозволили побачення із дружиною та донькою
Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенка завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.
Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року.
Російське слідство пред’явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.