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Завтра на побачення до Сущенка прилетять дружина та донька

Завтра на побачення до Сущенка прилетять дружина та донька

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра до українського журналіста Романа Сущенка прилетять на побачення дружина з дочкою. Про це на своїй сторіці у Twitter повідомив захисник Марк Фейгін, передає УНН.

"Завтра до мого підзахисного, українського журналісто Романо Сущенко прилітає на побачення дружина з дочкою, напередодні "суду", де йому збираються виписати 20 років за "збір інформації про орієнтовне вторгнення Росії в Україну" влітку-восени 16-го (за версією слідства)", - написав Фейгн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сущенку дозволили побачення із дружиною та донькою

Нагадаємо, як повідомив адвокат Марк Фейгін, справу стосовно українського журналіста Романа Сущенка завершено. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року.

Російське слідство пред’явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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