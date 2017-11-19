Завтра на свидание к Сущенко прилетят жена и дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра к украинскому журналисту Роману Сущенко прилетят на свидание жена с дочерью. Об этом на своей сторици в Twitter сообщил защитник Марк Фейгин, передает УНН.
"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетает на свидание жена с дочерью, накануне "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации об ориентировочном вторжении России в Украину" летом-осенью 16-го (по версии следствия)", - написал Фейгн.
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Напомним, как сообщил адвокат Марк Фейгин, дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.
Как сообщал УНН, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.
Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко.