Завтра міністри Чехії та Данії відвідають Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек та Королівства Данія Андерс Самуельсен у вівторок, 29 січня відвідають український Донбас. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає кореспондент УНН.
"Завтра у нас заплановане відвідання українського Донбасу. Разом з нами туди поїде міністр закордонних справ Данії", - сказав Клімкін.
Також завтра міністри говоритимуть в Маріуполі зі спеціальною місією ЄС, яка буде системно дивитись, яким чином допомогти українському Донбасу, додав він.
Як повідомлли раніше у МЗС, у рамках візиту, 29 січня 2019 року, відбудеться спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки – Томаша Петршічека та Королівства Данія – Андерса Самуельсена до Маріуполю з метою отримання актуальної інформації про безпекову, гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, зумовлену російською військовою блокадою українських морських портів в Азовському морі та триваючою військовою агресією Росії проти України.
Програмою поїздки передбачено, зокрема, відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.
Нагадаємо, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак після свого першого офіційного візиту в якості голови організації в Україну заявив, що шокований умовами життя людей біля лінії зіткнення на Донбасі.