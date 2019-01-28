Завтра міністри Чехії та Данії відвідають Донбас

КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек та Королівства Данія Андерс Самуельсен у вівторок, 29 січня відвідають український Донбас. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає кореспондент УНН.