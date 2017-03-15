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Завтра Кабмін проаналізує економічні збитки для держави від блокади

Завтра Кабмін проаналізує економічні збитки для держави від блокади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра, 16 березня, Кабмін має проаналізувати економічні аспекти ситуації з блокадою Донбасу. Про це під час засідання Ради Національної безпеки та оброни повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

Президент повідомив, що уряд вже передбачив утворення мобільних контрольних груп.

“До них ми пропонуємо долучити громадськість. Чесні, порядні, несудимі та неозброєні люди, які хочуть боротися з контрабандою отримають цю можливість. В першу чергу, до таких груп слід залучати учасників бойових дій. І ці групи мають забезпечувати ефективний контроль за дотриманням і виконанням рішення РНБОУ”, — пояснив П.Порошенко

Кабмін також має оцінити збитки від ситуації, що склалася.

“Сподіваюся, що вже завтра, в четвер, Кабінет міністрів детальніше проаналізує економічний аспект ситуації. Наскільки уповільниться економічне зростання? Які будуть втрати для бюджету? Які ризики для валютного курсу? Яка ситуація з енергетикою, бо цього разу лише рання весна врятувала нас від віялових відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів, відповідність їх нормам СОТ при імпорті товарів”, — вважає Президент.

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