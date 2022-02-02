Завтра через візит президента Туреччини в Києві можуть обмежити рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Завтра, 3 лютого, до Києва з офіційним візитом приїде президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган. У зв'язку з цим в деяких районах столиці можуть тимчасово обмежити рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління державної охорони України.
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"3 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів", — ідеться у повідомленні.
Додамо
За даними пресслужби Офісу президента України, о 13:00 у Маріїнському палаці в Києві проведуть офіційну церемонію зустрічі.
О 15:25 лідери двох країн зустрінуться із представниками ЗМІ.
Нагадаємо
Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть угоду про зону вільної торгівлі.