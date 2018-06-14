Завтра аеропорт "Запоріжжя" відновить роботу

"Завершено черговий етап ремонту основної злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Всі заплановані роботи виконані у встановлений термін. Завтра запорізький аеропорт відновить роботу в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з 26 травня було відремонтовано бетонне покриття на площі 7070 кв м.



Як повідомляв УНН, міжнародний аеропорт “Бориспіль” цього року опинився в десятці найгірших за результатами шостого щорічного дослідження компанії AirHelp.