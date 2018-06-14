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Завтра аеропорт "Запоріжжя" відновить роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Завтра після ремонту злітної смуги відновлюється робота Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Про це повідомляє прес-служба Запорізького міськвиконкому, передає УНН.

"Завершено черговий етап ремонту основної злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Всі заплановані роботи виконані у встановлений термін. Завтра запорізький аеропорт відновить роботу в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 26 травня було відремонтовано бетонне покриття на площі 7070 кв м.

Як повідомляв УНН, міжнародний аеропорт “Бориспіль” цього року опинився в десятці найгірших за результатами шостого щорічного дослідження компанії AirHelp.

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