Завтра аеропорт "Запоріжжя" відновить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Завтра після ремонту злітної смуги відновлюється робота Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Про це повідомляє прес-служба Запорізького міськвиконкому, передає УНН.
"Завершено черговий етап ремонту основної злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". Всі заплановані роботи виконані у встановлений термін. Завтра запорізький аеропорт відновить роботу в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 26 травня було відремонтовано бетонне покриття на площі 7070 кв м.
Як повідомляв УНН, міжнародний аеропорт “Бориспіль” цього року опинився в десятці найгірших за результатами шостого щорічного дослідження компанії AirHelp.