Заворушення на мітингу у Парижі: активісти били вітрини, поліція застосувала газ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Парижі демонстрація до Дня праці переросла у безлади. Активісти – громили вітрини, а поліція застосувала газ, передає УНН із посиланням на РИА Новости.
За інформацією ЗМІ, демонстрація стартувала у вівторок від площі Бастилії в Парижі. У колоні йшло багато молодих людей в чорному одязі, з масками на обличчі. За повідомленням префектури поліції Парижа, їх було близько 1200 чоловік. Під час руху колони, провокатори почали громити вітрини ресторанів і кафе, а потім підпалили авто.
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Поліція, що спершу не реагувала, втрутилась, застосувавши сльозогінний газ і водомети проти провокаторів.
Пізніше видання повідомило, що під час безладів постраждала російська журналістка.