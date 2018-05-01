Беспорядки на митинге в Париже: активисты били витрины, полиция применила газ

По информации СМИ, демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шло много молодых людей в черной одежде, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их было около 1200 человек. Во время движения колонны, провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе, а затем подожгли авто.

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Полиция, которая сначала не реагировала, вмешалась, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Позже издание сообщило, что в ходе беспорядков пострадала российская журналистка.