Заволодіння коштами Укрзалізниці: до ВАКС скеровано обвинувальний акт щодо шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. До Вищого антикорупційного суду України скеровано обвинувальний акт стосовно шести осіб, обвинувачених у заволодінні коштами ПАТ "Укрзалізниця" у сумі понад 98 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до Вищого антикорупційного суду України обвинувальний акт стосовно 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця" під час закупівлі палива у 2016-2017 роках", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, серед обвинувачених 4 службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ Укрзалізниця та 2 – керівники приватних комерційних установ, які задіяні у незаконному заволодінні коштами.
Нагадаємо, шістьом особам повідомили про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.
Як повідомляв УНН, сімом особам повідомили про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".