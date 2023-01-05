Завод "Білорусь-МТЗ" горів у петербурзі: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У російському петербурзі загорілась виробнича будівля заводу "Білорусь-МТЗ". Як повідомляють російські рятувальники, пожежа забрала життя двох людей, передає УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, вранці понад 30 рятувальників прибули до будівлі на Пулківському шосе. Там сталась пожежа – вогонь охопив 420 "квадратів".
Зазначимо, що за вказаною адресою знаходиться "Білорусь-МТЗ".
Наразі відомо, що пожежу на Пулківському шосе, яка стала смертельною для двох людей, ліквідували.