Завод "Беларусь-МТЗ" горел в петербурге: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В российском Петербурге загорелось производственное здание завода "Беларусь-МТЗ". Как сообщают российские спасатели, пожар унес жизни двух человек, передает УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, утром более 30 спасателей прибыли в здание на Пулковском шоссе. Там произошел пожар – огонь охватил 420 "квадратов".
Отметим, что по указанному адресу находится "Беларусь-МТЗ".
Уже известно, что пожар на Пулковском шоссе, который стал смертельным для двух человек, ликвидировали.