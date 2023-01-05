Завод "Беларусь-МТЗ" горел в петербурге: два человека погибли

Детали

Как сообщают росСМИ, утром более 30 спасателей прибыли в здание на Пулковском шоссе. Там произошел пожар – огонь охватил 420 "квадратов".

Отметим, что по указанному адресу находится "Беларусь-МТЗ".

Уже известно, что пожар на Пулковском шоссе, который стал смертельным для двух человек, ликвидировали.