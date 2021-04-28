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Завершилось засідання ТКГ: чи домовились про Великоднє перемир’я?

Завершилось засідання ТКГ: чи домовились про Великоднє перемир’я?

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На засіданні Тристоронньої контактної групи у середу всі сторони вітали ініціативу встановлення Великоднього перемир’я. Однак спільної заяви ухвалено не було. Очікується, що її опрацьовуватимуть до кінця тижня. Про це в коментарі УНН сказав спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Цитата

“Ідея Великоднього перемир’я була радо підтримана усіма сторонами. Було запропоновано два тексти пропозицій, російський і наш, і оскільки там дуже чутливі формулювання, ми пішли по цим формулюванням. Хоча сама ідея встановлення перемир’я не те що не підважувалась — постійно і радо всі сторони всі 6 годин, поки йшло засідання, наполягали, що це потрібно”, — зазначив співрозмовник УНН.

Деталі

Зі слів Арестовича, якщо говорити неофіційно, сторони сьогодні майже дійшли до кінця документу і майже його узгодили — залишилось декілька формулювань.

Зокрема, пояснює спікер, питання поділено на два — щодо встановлення перемир’я і вдосконалення механізму виключення порушень припинення вогню. Основні суперечки були навколо того, чи прив’язувати перемир’я до вдосконалення цього механізму.

Позиція України полягає в тому, що спочатку необхідне перемир’я, “припиняють гинути люди, а консультувати ми можемо в режимі 24/7, починаючи від завтра і до нескінченності”.

Арестович вважає, що і ця пропозиція, ймовірно, набула певного розуміння з російського боку.

“Всі без виключення висловили жаль, що не вдалось узгодити спільну заяву. Але знову підтвердили, що ідея встановлення перемир’я залишається на столі. Зараз тривають консультації на рівні політичних радників, на рівні нас і ОБСЄ. Можливо, завтра уже з’являться якісь більш позитивні новини. Хоча і ці — не погані”, — зазначив він.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі сторони у Тристоронній контактній групі погодили запровадження “тиші” на Донбасі на Великдень — залишилось узгодити це на папері.

Перед цим спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив про прорив у ТКГ.

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