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Завершилось заседание ТКГ: договорились ли о Пасхальном перемирии?

Завершилось заседание ТКГ: договорились ли о Пасхальном перемирии?

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. На заседании Трехсторонней контактной группы в среду все стороны приветствовали инициативу установления Пасхального перемирия. Однако совместного заявления принято не было. Ожидается, что его будут обрабатывать до конца недели. Об этом в комментарии УНН сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Цитата

"Идея Пасхального перемирия была радостно поддержана всеми сторонами. Было предложено два текста предложений, российский и наш, и поскольку там очень чувствительные формулировки, мы пошли по этом формулировкам. Хотя сама идея установления перемирия не только не попиралась - постоянно и с удовольствием все стороны все 6 часов, пока шло заседание, настаивали, что это нужно", - отметил собеседник УНН.

Детали

По словам Арестовича, если говорить неофициально, стороны сегодня почти дошли до конца документа и почти его согласовали - осталось несколько формулировок.

В частности, объясняет спикер, вопрос разделен на два - по установлению перемирия и совершенствования механизма исключения нарушений прекращения огня. Основные споры были вокруг того, привязывать ли перемирие к совершенствованию этого механизма.

Позиция Украины заключается в том, что сначала необходимо перемирие, "прекращают гибнуть люди, а консультировать мы можем в режиме 24/7, начиная с завтрашнего дня и до бесконечности".

Арестович считает, что и это предложение, вероятно, получило определенное понимание с российской стороны.

"Все без исключения выразили сожаление, что не удалось согласовать совместное заявление. Но вновь подтвердили, что идея установления перемирия остается на столе. Сейчас идут консультации на уровне политических советников, на уровне нас и ОБСЕ. Возможно, завтра уже появятся какие-то более позитивные новости. Хотя и это - не плохие", - отметил он.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все стороны в Трехсторонней контактной группе согласовали введение "тишины" на Донбассе на Пасху - осталось согласовать это на бумаге.

Перед этим спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил о прорыве в ТКГ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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