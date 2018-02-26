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Завершено міжнародне розслідування щодо банди, яка планувала вбивство молдавського політика

Завершено міжнародне розслідування щодо банди, яка планувала вбивство молдавського політика

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція України та Молдови завершили розслідування щодо членів банди, які планували вбивство колишнього віце-прем'єр-міністра Республіки Молдова Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

“Навесні 2017 року в результаті міжнародної спецоперації правоохоронці України та Молдови попередили вбивство молдавського політика. На території двох країн одночасно відбулися затримання замовників, виконавців, співвиконавців та пособників вбивства. Зокрема, у Києві правоохоронці затримали організатора злочину — лідера організованого злочинного угрупування, учасники якого підозрювалися у вчиненні й інших тяжких злочинів на території України”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у 2015 році 45-річний уродженець Таджикистану організував банду для скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Метою зловмисників була виключно нажива. Свої напади вчиняли з використанням вогнепальної зброї та боєприпасів. На їхньому рахунку — викрадення у Києві та незаконне позбавлення волі підприємця.

За його звільнення зловмисники вимагали викуп. Також поліцейські встановили причетність учасників ОЗГ до розбійного нападу та умисного вбивства фермера у Київській області. За організацію на замовлення вбивства молдавського політика зловмисники мали отримати 200 тис дол. Крім безпосереднього лідера, були затримані й троє учасників його банди — кияни 1984, 1994 та 1993 років народження.

В організатора ОЗГ та її учасників поліцейські провели санкціоновані обшуки. Під час них було виявлено та вилучено значну кількість вогнепальної зброї та боєприпасів, зокрема, зброю, за допомогою якої члени банди намагалися скоїти умисне вбивство політика.

 

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Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (вимагання), п.п.6, 9, 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.5 ст. 185 (крадіжка), ч.2 ст.15 п.п. 5, 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 201 (Контрабанда), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Водночас правоохоронними органами Республіки Молдова завершено розслідування стосовно ще 7 осіб — співвиконавців та пособників замовного вбивства молдовського політика.

Нагадаємо, за вбивство колишнього віце-спікера парламенту Молдови, лідера Демократичної партії РМ Володимира Плахотнюка виконавцям пообіцяли 200 тисяч доларів, з яких авансом вони отримали 100 тис. дол.

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