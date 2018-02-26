Завершено международное расследование относительно банды, которая планировала убийство молдавского политика

"Весной 2017 года в результате международной спецоперации правоохранители Украины и Молдовы предупредили убийство молдавского политика. На территории двух стран одновременно произошли задержания заказчиков, исполнителей, соисполнителей и пособников убийства. В частности, в Киеве правоохранители задержали организатора преступления - лидера организованной преступной группировки, участники которого подозревались в совершении и других тяжких преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2015 году 45-летний уроженец Таджикистана организовал банду для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Целью злоумышленников была исключительно нажива. Свои нападения совершали с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. На их счету - похищение в Киеве и незаконное лишение свободы предпринимателя.

За его освобождение злоумышленники требовали выкуп. Также полицейские установили причастность участников ОПГ к разбойному нападению и умышленному убийству фермера в Киевской области. За организацию по заказу убийства молдавского политика злоумышленники должны были получить 200 тыс долл. Кроме непосредственного лидера, были задержаны и трое участников его банды - киевляне 1984, 1994 и 1993 рождения.

В организатора ОПГ и ее участников полицейские провели санкционированные обыски. Во время них было обнаружено и изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в частности, оружие, с помощью которой члены банды пытались совершить умышленное убийство политика.

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Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), п.п. 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст. 185 (кража), ч.2 ст.15 п.п. 5, 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В то же время правоохранительными органами Республики Молдова завершено расследование в отношении еще 7 человек - соисполнителей и пособников заказного убийства молдавского политика.

Напомним, за убийство бывшего вице-спикера парламента Молдовы, лидера Демократической партии РМ Владимира Плахотнюка исполнителям пообещали 200 тыс. долларов, из которых авансом они получили 100 тыс. долл.