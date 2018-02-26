Завершено международное расследование относительно банды, которая планировала убийство молдавского политика

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64570 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79028 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81771 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107771 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100510 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104608 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111569 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122811 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134344 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 92030 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 38718 просмотра
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 20673 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 21112 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 28298 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 92030 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 107771 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119334 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186658 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219990 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 60235 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101243 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103019 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109109 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196708 просмотра
Актуальное
Завершено международное расследование относительно банды, которая планировала убийство молдавского политика

Завершено международное расследование относительно банды, которая планировала убийство молдавского политика

Киев  •  УНН

 • 8637 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция Украины и Молдовы завершили расследование в отношении членов банды, которые планировали убийство бывшего вице-премьер-министра Республики Молдова Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Весной 2017 года в результате международной спецоперации правоохранители Украины и Молдовы предупредили убийство молдавского политика. На территории двух стран одновременно произошли задержания заказчиков, исполнителей, соисполнителей и пособников убийства. В частности, в Киеве правоохранители задержали организатора преступления - лидера организованной преступной группировки, участники которого подозревались в совершении и других тяжких преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2015 году 45-летний уроженец Таджикистана организовал банду для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Целью злоумышленников была исключительно нажива. Свои нападения совершали с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. На их счету - похищение в Киеве и незаконное лишение свободы предпринимателя.

За его освобождение злоумышленники требовали выкуп. Также полицейские установили причастность участников ОПГ к разбойному нападению и умышленному убийству фермера в Киевской области. За организацию по заказу убийства молдавского политика злоумышленники должны были получить 200 тыс долл. Кроме непосредственного лидера, были задержаны и трое участников его банды - киевляне 1984, 1994 и 1993 рождения.

В организатора ОПГ и ее участников полицейские провели санкционированные обыски. Во время них было обнаружено и изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в частности, оружие, с помощью которой члены банды пытались совершить умышленное убийство политика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молдавский политик, покушение на которого предупредила Украину, рассказал о взаимоотношениях двух стран

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство), п.п. 6, 9, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст. 185 (кража), ч.2 ст.15 п.п. 5, 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из корыстных побуждений, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст. 307, ч.3 ст.28 ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В то же время правоохранительными органами Республики Молдова завершено расследование в отношении еще 7 человек - соисполнителей и пособников заказного убийства молдавского политика.

Напомним, за убийство бывшего вице-спикера парламента Молдовы, лидера Демократической партии РМ Владимира Плахотнюка исполнителям пообещали 200 тыс. долларов, из которых авансом они получили 100 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы