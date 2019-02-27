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Завдяки Ляшку судова реформа має всі шанси дістатися до "низів" - Яніна Соколовська

Завдяки Ляшку судова реформа має всі шанси дістатися до "низів" - Яніна Соколовська

Київ • УНН

 • 9505 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська судова реформа, яка стартувала не знизу, а зверху, тепер має всі шанси дістатися до "низів" - безпосередньо до громадян, які поки тільки з телевізора знають про те, що реформа йде. Політичний експерт Яніна Соколовська в саркастичній манері прокоментувала новий виток розвитку корупційного скандалу навколо незаконних мільярдних доходів державних чиновників, передає УНН.

"Найцікавіша історія сьогодні почала розігруватися в парламенті. Лідер Радикалів Олег Ляшко вніс в Раду законопроект зі зміни документа "Про судоустрій і статус суддів" щодо радикального обмеження божевільних суддівських винагород і забезпечення пропорційності і збалансованості щодо їх виплат. Про суди Ляшко заговорив неспроста. Він планує притягнути до відповідальності главу Нафтогазу Коболєва. Мабуть, коли Ляшко впевнений, що поставить Коболєва до стінки, він не виключав і стіну суду", - вважає експерт.

За словами Соколовської, все, що зараз озвучує Ляшко, свідчить про те, що красти в країні, де є Радикальні політики, дуже важко.

"Важко наживатися на державних енергоресурсах, коли про твою діяльності на всіх можливих майданчиках - від Верховної Ради до телебачення - каже Ляшко. Не пощастило голові Нафтогазу Коболєву з наявністю в Україні "радикалів". Жила ж собі людина, заробляла, премії мільйонні отримувала і явно не бідував - а тепер Ляшко загрожує відняти у нього 1,4 млрд премії, нібито отриманої Коболєвим за роботу на газовій "ниві-трубі". Здавалося б - все робив, як годиться українському чиновнику, якому плювати на народ - закуповував російський газ по реверсу під виглядом європейського, продавав його населенню за завищеними цінами, фактично домігся того, що проплати по ЖКГ стали порівнянні з бюджетом середньої української сім'ї - і на тобі, Ляшко це помітив! Та ще й напав, вимагає мільярди повернути, і не просто - а з офшорів. І в суд на Ляшка не подаси - очевидну істину говорить, і цю ситуацію вже в спокої не залишить", - іронізує політолог.

Яніна Соколовська додала, що тихі дні для Коболєва закінчилися назавжди. І після президентських виборів ситуація для нього не зміниться.

"Олег Ляшко заявив, що доб'ється звільнення Коболєва. І дійсно ж - доб'ється", - прогнозує експерт.

26 лютого, в ефірі телеканалу "Україна" лідер "Радикальної партії" поінформував, що сумарна заробітна плата судді Верховного суду України, в сумі з грошима на оздоровлення, становить понад 130 тисяч євро на рік. У масштабах Європи, це найвищий дохід суддів після Шотландії.

"Максимальна зарплата судді ВСУ і КСУ в 200 разів перевищує "мінімалку"! Чому гроші на суддів є, а на вчителя, лікаря, робітника - ні? Чому люди оплачують космічні зарплати і премії чиновників зі своїх копійчаних доходів? Я відміню податки на мінімальну зарплату, обмежу доходи суддів і поверну мільйонні премії керівників "Нафтогазу" в бюджет. Досить грабувати людей!" - заявив Ляшко.

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