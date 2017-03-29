Завданням України на сьогодні є недопущення погіршення відносин з Польщею - В.Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Завданням України на сьогодні є недопущення погіршення відносин з Польщею. Про це сказав журналістам перед засіданням уряду перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент УНН.
"Наше завдання – не допустити погіршення відносин з Польщею. Я розумію, що Польща так само працює в цьому напрямку", - сказав В.Пристайко, коментуючи інцидент біля консульства Польщі.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".