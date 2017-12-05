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Затримання Саакашвілі: внаслідок сутичок кільком людям надавали меддопомогу

Затримання Саакашвілі: внаслідок сутичок кільком людям надавали меддопомогу

Київ • УНН

 • 23395 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У результаті сутичок, які сталися біля будинку, в якому проживає екс-голова Одеської ОДА та біля Українського дому, кільком людям надавали медичну допомогу. Про це УНН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Наразі немає точної інформації про постраждалих. Кільком людям надавали швидку медичну допомогу, але точна кількість постраждалих поки що невідома", - повідомив А.Шевченко.

Нагадаємо, поблизу будинку, де за місцем проживання екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузіїї Міхеіла Саакашвілі проводять обшуки, сталася штовханина між правоохоронцями і присутніми людьми, серед яких соратники політика.

Як повідомляв УННСБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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