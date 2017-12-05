Задержание Саакашвили: после столкновений нескольким людям оказывали медпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате столкновений, которые произошли возле дома, в котором проживает экс-глава Одесской ОГА и возле Украинского дома, нескольким людям оказывали медицинскую помощь. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Пока нет точной информации о пострадавших. Нескольким людям оказывали скорую помощь, но точное количество пострадавших пока неизвестно", - сообщил А.Шевченко.
Напомним, возле дома, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузиии Саакашвили проводят обыски, произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими людьми, среди которых соратники политика.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что М.Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.