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Затримання Саакашвілі: активісти зводять барикади у центрі Києва

Затримання Саакашвілі: активісти зводять барикади у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На вулиці Трьохсвятительській у Києві, де заблокований автомобіль правоохоронців із затриманим екс-керівником Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі зводять барикади, передає кореспондент УНН

За кордоном правоохоронців активісти почали стягувати сміттєві баки, смітники, гілки дерев, шини та дошки. Таким чином активісти зводять барикаду на вулиці Трьохсвятительській, де заблоковане авто із затриманим Саакашвілі.

Варто зазначити, що деякі особи намагалися залізними кийками видобвати бруківку на дорозі.

Як повідомляв УННСБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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