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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18763 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Задержание Саакашвили: активисты строят баррикады в центре Киева

Задержание Саакашвили: активисты строят баррикады в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 26788 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Трехсвятительской в Киеве, где заблокирован автомобиль правоохранителей с задержанным экс-руководителем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили строят баррикады, передает корреспондент УНН.

За рубежом правоохранителей активисты начали взимать мусорные баки, урны, ветви деревьев, шины и доски. Таким образом активисты сводят баррикаду на улице Трехсвятительской, где заблокирован автомобиль с задержанным Саакашвили.

Стоит отметить, что некоторые лица пытались железными прутами выдолбать брущатку на дороге.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации .

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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа" .

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери .

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