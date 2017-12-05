Задержание Саакашвили: активисты строят баррикады в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Трехсвятительской в Киеве, где заблокирован автомобиль правоохранителей с задержанным экс-руководителем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили строят баррикады, передает корреспондент УНН.
За рубежом правоохранителей активисты начали взимать мусорные баки, урны, ветви деревьев, шины и доски. Таким образом активисты сводят баррикаду на улице Трехсвятительской, где заблокирован автомобиль с задержанным Саакашвили.
Стоит отметить, что некоторые лица пытались железными прутами выдолбать брущатку на дороге.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации .
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа" .
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери .