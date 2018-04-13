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Затриманий у Франції організатор “тітушок” перебуває під екстрадиційним арештом

Затриманий у Франції організатор “тітушок” перебуває під екстрадиційним арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Затриманий у Франції організатор “тітушок” в Україні Армен Саргасян наразі перебуває під екстрадиційним арештом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

За інформацією Нацполіції, французькі правоохоронці підтвердили затримання по лінії Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саргасяна, який оголошений в розшук по лінії Інтерполу за вимогою України з травня 2014 року.

“Зараз чоловік, затриманий французькими правоохоронцями, перебуває у Франції під екстрадиційним арештом. Триває поглиблена перевірка всіх обставин за цим фактом та проводяться заходи щодо підтвердження його особистості”, — зазначили у поліції.

Як поінформували у відомстві, йому інкримінують організацію дій так званих “тітушок” — молодиків, причетних до побиття учасників Євромайдану.

Зокрема, громадянина Саргасяна розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 КК), а також вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115КК). Крім того, йдеться про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Нагадаємо, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що у Франції затриманий один з головних організаторів так званих “тітушок” Армен Саркісян. 

Українські Національні Новини

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