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Затримані перед "Маршем рівності" активісти вирішили написати заяви до поліції

Затримані перед "Маршем рівності" активісти вирішили написати заяви до поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Затриманих внаслідок сутичок перед Маршем рівності активістів відпускають з Шевченківського райвідділу поліції Києва. Частина з них пише заяви за фактом незаконного побиття та порушення прав людини та людської гідності. Про це кореспонденту УНН повідомили активісти організації "Карпатська Січ".

“Заявку склали за фактом побиття, порушення прав людини. Бо ми стояли просто, нічого не робили, не провокували. Акція була зареєстрована як мирна акція”, — сказав один з активістів.

За словами учасників сутичок, їм не надали можливості залишити місце проведення акції.

“Нам надали неповну хвилину, аби залишити місце акції. Навіть не зрозуміли що відбувається, нас просто оточили в кільце і почали бити”, — розповів активіст.

Наразі частина учасників ранкової акції складають заяви у райвідділку, оскільки, за їхніми словами, факт побиття був незаконнним.

“Зараз в мене зламана щиколотка. Я вже склав заяву. Крім того, ще один наш хлопець складає заяву, в нього ребра зламані і вибите коліно. І частина особистих речей втрачена. Проте є проблема, що ми не можемо нікого ідентифікувати, всі були в балаклавах. Нас не мали права бити, акція була мирною”, — заявив активіст.

Зокрема, один з учасників акції повідомив про намір писати спільну заяву усіма активістими, які, за їхніми словами, зазнали фізичних ушкоджень під час затримання.

Нагадаємо, раніше у столичній поліції повідомили, що перед "Маршем рівності" у Києві в результаті сутичок було затримано 57 осіб. За даними правоохоронців, стосовно поліції було застосовано сльозогінний газ і вибухові пакети, п'ятеро поліцейських постраждали. За словами керівника столичного управління поліції Андрія Крищенка, затримані були ті особи, які чинили опір поліції або намагалися чинити якісь провокації.

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