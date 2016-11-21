Затори у Києві сягнули шести балів

Так, станом на 18.50 рух ускладнено на вулицях Трьохсвятительська, Михайлівська, Прорізна, Володимирівська, Богдана Хмельницького, Велика Житомирська, бульварі Лесі Українки, вулиці Саксаганського, Січових Стрільців. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів за годину.

Крім того, автомобільні затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, проспекті Перемоги, Валерія Лобаноського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Кіквідзе.

Також, станом на 18.50 у столиці зафіксовано одинадцять ДТП.