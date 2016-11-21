Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.50 движение затруднено на улицах Трехсвятительская, Михайловская, Прорезная, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Большая Житомирская, бульваре Леси Украинки, улице Саксаганского, Сечевых Стрельцов. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, автомобильные пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, проспекте Победы, Валерия Лобаноського, бульваре Тараса Шевченко, улице Киквидзе.
Также, по состоянию на 18.50 в столице зафиксировано одиннадцать ДТП.