Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 18.50 движение затруднено на улицах Трехсвятительская, Михайловская, Прорезная, Владимирская, Богдана Хмельницкого, Большая Житомирская, бульваре Леси Украинки, улице Саксаганского, Сечевых Стрельцов. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, автомобильные пробки наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, проспекте Победы, Валерия Лобаноського, бульваре Тараса Шевченко, улице Киквидзе.

Также, по состоянию на 18.50 в столице зафиксировано одиннадцать ДТП.