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Засудженого в Криму українця Панова можуть вивезти до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Засудженого в анексованому Криму українського політв’язня Євгена Панова можуть етапувати на територію РФ через відсутність на півострові колоній. Про це УНН розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

“Євген зараз знаходиться в СІЗО Сімферополя. Там він буде до вступу в силу вироку — тобто вирок вступає в силу після апеляції”, — зазначила правозахисниця.

За її словами, саму апеляцию поки не було призначено.

“Якщо після апеляції вирок буде про колонію суворого режиму, то його вивезуть в РФ, так як в Криму немає колоній суворого режиму”, — пояснила Скрипник.

Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

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