Засудженого в Криму українця Панова можуть вивезти до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Засудженого в анексованому Криму українського політв’язня Євгена Панова можуть етапувати на територію РФ через відсутність на півострові колоній. Про це УНН розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
“Євген зараз знаходиться в СІЗО Сімферополя. Там він буде до вступу в силу вироку — тобто вирок вступає в силу після апеляції”, — зазначила правозахисниця.
За її словами, саму апеляцию поки не було призначено.
“Якщо після апеляції вирок буде про колонію суворого режиму, то його вивезуть в РФ, так як в Криму немає колоній суворого режиму”, — пояснила Скрипник.
Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.