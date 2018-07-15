Осужденного в Крыму украинца Панова могут вывезти в РФ

"Евгений сейчас находится в СИЗО Симферополя. Там он будет до вступления в силу приговора - то есть приговор вступает в силу после апелляции", - отметила правозащитница.

По ее словам, самую апелляцию пока не назначили.

"Если после апелляции приговор будет о колонии строгого режима, то его вывезут в РФ, так как в Крыму нет колоний строгого режима", - пояснила Скрипник.

Напомним, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "Украинских диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.