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Засуджений в Індії капітан судна Seaman Guard Ohio сьогодні повернеться в Україну

Засуджений в Індії капітан судна Seaman Guard Ohio сьогодні повернеться в Україну

Київ • УНН

 • 21559 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Засуджений раніше в Індії громадянин України - капітан судна Seaman Guard Ohio, повернеться в Україну сьогодні. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Сьогодні в другій половині дня він має повернутися до Одеси, він летить із Індії через Дубай. Мова йде про капітана судна, про яке говорив міністр", - сказав він.

В.Кирилич додав, що до повернення в Україні готуються ще двоє моряків.

Зазначимо, міністр закордонних справ Павло Клімкін 1 грудня повідомив, що один із членів екіпажу повернеться в суботу в Україну.

Також відзначимо, у фонді допомоги морякам "Ассоль" раніше розповіли, що в Індії виправдали 35 членів екіпажу і охоронців судна Seaman Guard Ohio, які займалися охороною торговельних суден від піратів Сомалі. Високий суд Мадраса задовольнив апеляцію 14 громадян Естонії, 12 громадян Індії, шістьох британців і трьох українців.

"Апеляційний суд погодився з доводами підсудних і їхніх адвокатів, згідно з якими судно в момент перехоплення береговою охороною було в тяжкому становищі в море без палива, зброя ж призначалося для боротьби з піратами на морі, а не для будь-яких незаконних дій на території Індії", - повідомили в організації.

Нагадаємо, судно Seaman Guard Ohio, капітаном якого є український громадянин, було затримано у водах Індії у середині жовтня 2013 року.

Екіпаж судна було звинувачено у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів та у незаконному придбанні палива. На судні було виявлено 31 автомат, близько 5 тисяч патронів та 1,5 тис. л дизпалива.

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