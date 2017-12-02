Осужденный в Индии капитан судна Seaman Guard Ohio сегодня вернется в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Осужденный ранее в Индии гражданин Украины - капитан судна Seaman Guard Ohio, вернется в Украину сегодня. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Сегодня во второй половине дня он должен вернуться в Одессу, он летит с Индии через Дубай. Речь идет о капитане судна, о котором говорил министр", - сказал он.
В.Кирилич добавил, что к возвращению в Украину готовятся еще два моряка.
Отметим, министр иностранных дел Павел Климкин 1 декабря сообщил, что один из членов экипажа вернется в субботу в Украину.
В фонде помощи морякам "Ассоль" ранее сообщили, что в Индии оправдали 35 членов экипажа и охранников судна Seaman Guard Ohio, которые занимались охраной торговых судов от сомалийских пиратов. Высокий суд Мадраса удовлетворил апелляцию 14 граждан Эстонии, 12 граждан Индии, шести британцев и трех украинцев.
"Апелляционный суд согласился с доводами подсудимых и их адвокатов, согласно которым судно в момент перехвата береговой охраной было в тяжелом положении в море без топлива, оружие же предназначалось для борьбы с пиратами на море, а не для каких-либо незаконных действий на территории Индии", - сообщили в организации.
Напомним, судно Seaman Guard Ohio, капитаном которого является украинский гражданин, было задержано в водах Индии в середине октября 2013 года.
Экипаж судна обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в незаконном приобретении топлива. На судне было обнаружено 31 автомат, около 5 тысяч патронов и 1,5 тыс. л дизтоплива.