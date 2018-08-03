Заступника голови ЦВК Курултаю викликали для пояснень щодо "помилкового доносу" сусідки

"Його запрошували для надання пояснень за помилковим доносом сусідки. Це не перша скарга цієї сусідки: то вона звинувачувала його в участі в якійсь терористичній організації, то вона бачила "каравани" українських автомобілів біля його будинку, то він краде мегаватами електроенергію", - повідомив Смедляєв.



За його словами, Меметов подавав на сусідку в суд за наклеп, "проте суд не став на його бік".



Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Російська Федерація блокує всі спроби міжнародних організацій, в тому числі, ОБСЄ здійснити моніторинг в тимчасово окупованому Криму.



