Заступника голови ЦВК Курултаю викликали для пояснень щодо "помилкового доносу" сусідки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Заступника голови ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Назіма Меметова викликали для пояснень щодо "помилкового доносу" сусідки в Красногвардійському відділенні російського Слідчого комітету в анексованому Росією Криму. Про це "Радіо Свобода" повідомив кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв, передає УНН.
"Його запрошували для надання пояснень за помилковим доносом сусідки. Це не перша скарга цієї сусідки: то вона звинувачувала його в участі в якійсь терористичній організації, то вона бачила "каравани" українських автомобілів біля його будинку, то він краде мегаватами електроенергію", - повідомив Смедляєв.
За його словами, Меметов подавав на сусідку в суд за наклеп, "проте суд не став на його бік".
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Російська Федерація блокує всі спроби міжнародних організацій, в тому числі, ОБСЄ здійснити моніторинг в тимчасово окупованому Криму.