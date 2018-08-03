Заместителя председателя ЦИК Курултая вызвали для объяснений относительно "ложного доноса" соседки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Назима Меметова вызвали для объяснений в отношении "ложного доноса" соседки в Красногвардейском отделении российского Следственного комитета в аннексированом Россией Крыму. Об этом "Радио Свобода" сообщил крымскотатарский активист Заир Смедляев, передает УНН.
"Его приглашали для дачи объяснений по ложному доносу соседки. Это не первая жалоба этой соседки: то она обвиняла его в участии в какой-то террористической организации, то она видела "караваны" украинских автомобилей возле его дома, то он крадет мегаваттами электроэнергию", - сообщил Смедляев.
По его словам, Меметов подавал на соседку в суд за клевету, "однако суд не встал на его сторону".
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Российская Федерация блокирует все попытки международных организаций, в том числе, ОБСЕ осуществить мониторинг во временно оккупированном Крыму.