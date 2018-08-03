Заместителя председателя ЦИК Курултая вызвали для объяснений относительно "ложного доноса" соседки

"Его приглашали для дачи объяснений по ложному доносу соседки. Это не первая жалоба этой соседки: то она обвиняла его в участии в какой-то террористической организации, то она видела "караваны" украинских автомобилей возле его дома, то он крадет мегаваттами электроэнергию", - сообщил Смедляев.



По его словам, Меметов подавал на соседку в суд за клевету, "однако суд не встал на его сторону".



Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Российская Федерация блокирует все попытки международных организаций, в том числе, ОБСЕ осуществить мониторинг во временно оккупированном Крыму.



