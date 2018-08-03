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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31365 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95641 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121522 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129215 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167856 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140704 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180359 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Заместителя председателя ЦИК Курултая вызвали для объяснений относительно "ложного доноса" соседки

Заместителя председателя ЦИК Курултая вызвали для объяснений относительно "ложного доноса" соседки

Киев  •  УНН

 • 9019 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Назима Меметова вызвали для объяснений в отношении "ложного доноса" соседки в Красногвардейском отделении российского Следственного комитета в аннексированом Россией Крыму. Об этом "Радио Свобода" сообщил крымскотатарский активист Заир Смедляев, передает УНН.

"Его приглашали для дачи объяснений по ложному доносу соседки. Это не первая жалоба этой соседки: то она обвиняла его в участии в какой-то террористической организации, то она видела "караваны" украинских автомобилей возле его дома, то он крадет мегаваттами электроэнергию", - сообщил Смедляев.

По его словам, Меметов подавал на соседку в суд за клевету, "однако суд не встал на его сторону".

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Российская Федерация блокирует все попытки международных организаций, в том числе, ОБСЕ осуществить мониторинг во временно оккупированном Крыму.

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