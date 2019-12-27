Заступник міністра юстиції Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем – журналістка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Заступник міністра юстиції Оніщук Ольга блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" перебувають під арештом екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем. Про це розповіла журналіст Світлана Крюкова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Отже, за підсумком рейдерського захоплення рахунків "Київметробуду" в Мін'юсті зібралася антирейдерська комісія. У даний момент вирішують, що робити з Микитасем. А ця тітка на фото – заступник міністра юстиції Оніщук хоче допомогти Микитасю, тому просить перенести засідання комісії на майбутній рік", ¬ написала Крюкова.
Вона також запідозрила Оніщук в тому, що та не задекларувала додаткові доходи за роки роботи держслужбовцям, які вона, ймовірно, отримувала від лобіювання інтересів Максима Микитася.
"Штовхніть хто-то в бік міністра (Дениса Малюську, – ред.). Нехай зніме черевики і запитає у свого заступника – чому переносить, чому не внесла в декларацію додаткові доходи за роки роботи держслужбовцям і причому тут Микитась?" – обурилася журналістка.
Раніше Крюкова повідомила, що рейдери Микитася намагаються отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд" через тіньового нотаріуса.