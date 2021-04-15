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Заступник міністра охорони здоров'я: у МОЗ створили необхідну інфраструктуру для масової вакцинації

Київ • УНН

 • 12942 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер на свої сторінці у Facebook розповів про досягнення МОЗ за останній рік попри складну ситуацію з пандемією COVID-19, а також стан готовності України до масової вакцинації, інформує УНН.

Цитата

“Зараз через майже рік, я хочу сказати, що Міністерству пощастило, я не знаю які б хороводи водили активісти-фейсбучних університетів, але під керівництвом Максима Степанова ми маємо: зібрану Міністром якісну команду управлінців, вчених та лікарів; збільшені в 400 разів потужності щодо ПЛР тестувань на добу: своєчасні рішення щодо адаптивного карантину з уникненням комендантських годин, жорстких локдаунів тощо; законтрактовані 32 млн доз вакцини та розпочату кампанію тестування. В тому числі з використанням сучасних цифрових рішень”, — написав він.

Деталі

Кучер відзначив, що Міністерство охорони здоров’я готове до масових щеплень, а уся відповідна інфраструктура для цього створена. Однак зараз питання поставок вакцин в Україну та виконання постачальниками своїх зобов’язань не залежить від МОЗ.

Він також окремо наголосив на складнощах, які через пандемію COVID-19 виникали під час роботи Міністерства охорони здоров’я.

“Крім великої кількості політики, різних інтересів та багатьох бажаючих дати „цінні поради“ тут ще є людські долі, хвороби, боротьба за життя з перемогами та невдачами, які часто вимірюються втратою близьких. Цього не видно у ЗМІ, але це майже кожен день за кадром. Кожне рішення в кінцевому випадку відобразиться на наших пацієнтах. Це все не легко в спокійний час, а час пандемії вимагає абсолютної залізобетонної витримки та максимального управлінського професіоналізму”, — зауважив Кучер.

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