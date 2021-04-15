Заместитель министра здравоохранения: в Минздраве создали необходимую инфраструктуру для массовой вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на своей странице в Facebook рассказал о достижениях Минздрава за последний год несмотря на сложную ситуацию с пандемией COVID-19, а также состояние готовности Украины к массовой вакцинации, информирует УНН.
Цитата
“Сейчас спустя почти год, я хочу сказать, что Министерству повезло, я не знаю какие бы хороводы водили активисты-фейсбучных университетов, но под руководством Максима Степанова мы имеем: собранную Министром качественную команду управленцев, ученых и врачей; увеличенные в 400 раз мощности по ПЦР тестам в сутки: своевременные решения касательно адаптивного карантина с предотвращением комендантского часа, жестких локдаунов и тому подобное; законтрактованы 32 млн доз вакцины и начата кампания тестирования. В том числе с использованием современных цифровых решений”, — написал он.
Детали
Кучер отметил, что Министерство здравоохранения готово к массовым прививкам, а вся соответствующая инфраструктура для этого создана. Однако сейчас вопрос поставок вакцин в Украину и выполнения поставщиками своих обязательств не зависит от Минздрава.
Он также особо отметил сложностях, которые из-за пандемии COVID-19 возникали во время работы Министерства здравоохранения.
“Кроме большого количества политики, различных интересов и многих желающих дать „ценные советы“ здесь еще человеческие судьбы, болезни, борьба за жизнь с победами и неудачами, что часто измеряется потерей близких. Этого не видно в СМИ, но это почти каждый день за кадром. Каждое решение в конечном счете отразится на наших пациентах. Это все не просто в спокойное время, а время пандемии требует абсолютной железобетонной выдержки и максимального управленческого профессионализма”, — отметил Кучер.