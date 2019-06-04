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Заступник міністра оборони Павловський звільняється з військової служби

Заступник міністра оборони Павловський звільняється з військової служби

Київ • УНН

 • 14753 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеню придатності до проходження військової служби з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служба Міноборони.

"На виконання вимог Закону "Про національну безпеку України", Указу Президента "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", де визначено принципи впровадження демократично-цивільного контролю над Збройними Силами України, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року заступника міністра оборони затримали у справі про оборудки у МОУ на 149 млн грн.

Солом’янський суд міста Києва обрав заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці і зобов’язав носити браслет.

Українські Національні Новини

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