Заступник генсека НАТО прибуде до Києва для участі у саміті "Кримської платформи"

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Київ • УНН

 • 26720 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прибуде до Києва і візьме участь у саміті “Кримської платформи”. Про це пише УНН з посиланням на сайт НАТО.

Деталі

Джоане виступить на інавгураційній сесії і в панельній дискусії “Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення”.

24 серпня 2021 року заступник Генерального секретаря візьме участь у святкуванні 30-річчі незалежності України.

Також, у ході візиту Джоане зустрінеться зі спікером Ради Дмитром Разумковим, віцепрем’єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим і нардепами.

Доповнення

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації 45 країн й організацій. Вчора до участі приєдналася Ісландія.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.

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