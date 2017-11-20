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Заступник Генпрокурора поїде до Швейцарії з’ясувати ситуацію з арештованим "золотом сім'ї Януковича"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України найближчим часом планує відправити до Швейцарії свого заступника для з'ясування ситуації з арештованими 460 кг золота, що належать одному із членів оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це він сьогодні сказав на брифінгу після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

"Швейцарія підтвердила нам про те, що це золото дійсно виявлено. Після цього ми поки що не можемо відновити контакт зі швейцарськими колегами. Планую ближчим часом відправити туди свого заступника для вияснення ситуації", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генпрокуратурі Швейцарії прокоментували справу щодо "золота сім’ї Януковича"

При цьому Ю.Луценко відмовився коментувати інформацію, кому належить арештоване золото у Швейцарії.

Нагадаємо, золото представника "сім'ї Януковича" правоохоронці виявили у Швейцарії.

Українські Національні Новини

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