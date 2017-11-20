Заступник Генпрокурора поїде до Швейцарії з’ясувати ситуацію з арештованим "золотом сім'ї Януковича"

"Швейцарія підтвердила нам про те, що це золото дійсно виявлено. Після цього ми поки що не можемо відновити контакт зі швейцарськими колегами. Планую ближчим часом відправити туди свого заступника для вияснення ситуації", - сказав він.

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При цьому Ю.Луценко відмовився коментувати інформацію, кому належить арештоване золото у Швейцарії.

Нагадаємо, золото представника "сім'ї Януковича" правоохоронці виявили у Швейцарії.