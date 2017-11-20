Заместитель Генпрокурора поедет в Швейцарию выяснить ситуацию с арестованным "золотом семьи Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины в ближайшее время планирует отправить в Швейцарию своего заместителя для выяснения ситуации с арестованными 460 кг золота, принадлежащими одному из членов окружения экс-президента Виктора Януковича. Об этом он сказал на брифинге после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.
"Швейцария подтвердила нам о том, что это золото действительно обнаружено. После этого мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами. Планирую в ближайшее время отправить туда своего заместителя для выяснения ситуации", - сказал он.
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При этом Ю.Луценко отказался комментировать информацию, кому принадлежит арестованное золото в Швейцарии.
Напомним, золото представителя "семьи Януковича" правоохранители обнаружили в Швейцарии.