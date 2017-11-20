Заместитель Генпрокурора поедет в Швейцарию выяснить ситуацию с арестованным "золотом семьи Януковича"

"Швейцария подтвердила нам о том, что это золото действительно обнаружено. После этого мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами. Планирую в ближайшее время отправить туда своего заместителя для выяснения ситуации", - сказал он.

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При этом Ю.Луценко отказался комментировать информацию, кому принадлежит арестованное золото в Швейцарии.

Напомним, золото представителя "семьи Януковича" правоохранители обнаружили в Швейцарии.