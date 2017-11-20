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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30644 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100066 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 87105 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100785 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100828 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78295 просмотра

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Заместитель Генпрокурора поедет в Швейцарию выяснить ситуацию с арестованным "золотом семьи Януковича"

Заместитель Генпрокурора поедет в Швейцарию выяснить ситуацию с арестованным "золотом семьи Януковича"

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины в ближайшее время планирует отправить в Швейцарию своего заместителя для выяснения ситуации с арестованными 460 кг золота, принадлежащими одному из членов окружения экс-президента Виктора Януковича. Об этом он сказал на брифинге после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.

"Швейцария подтвердила нам о том, что это золото действительно обнаружено. После этого мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами. Планирую в ближайшее время отправить туда своего заместителя для выяснения ситуации", - сказал он.

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При этом Ю.Луценко отказался комментировать информацию, кому принадлежит арестованное золото в Швейцарии.

Напомним, золото представителя "семьи Януковича" правоохранители обнаружили в Швейцарии.

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