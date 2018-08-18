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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Застряглого чоловіка у Києві вирізали з залізного паркану бензорізом

Київ • УНН

 • 12057 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У суботу вранці на території Оболонського району у Києві на металевому паркані застряг чоловік. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві.

Застряглого чоловіка у Києві вирізали з залізного паркану бензорізом

Подія сталася на вулиці Маршала Малиновського, 4 Б.

Рятувальники, які прибули на місце події за викликом, з’ясували, що у дворі 9-поверхового житлового будинку під час спроби перелізти металевий паркан застряг чоловік 1976 року народження.

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"Рятувальники за допомогою бензорізу та шанцевого інструменту звільнили чоловіка з паркану та передали працівникам медичної служби", - розповіли у столичному управлінні ДСНС.

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