Застряглого чоловіка у Києві вирізали з залізного паркану бензорізом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У суботу вранці на території Оболонського району у Києві на металевому паркані застряг чоловік. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві.
Подія сталася на вулиці Маршала Малиновського, 4 Б.
Рятувальники, які прибули на місце події за викликом, з’ясували, що у дворі 9-поверхового житлового будинку під час спроби перелізти металевий паркан застряг чоловік 1976 року народження.
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"Рятувальники за допомогою бензорізу та шанцевого інструменту звільнили чоловіка з паркану та передали працівникам медичної служби", - розповіли у столичному управлінні ДСНС.