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Застосували газовий балончик та намагались побити: у Житомирській області напали на "слугу народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На Житомирщині невідомі скоїли напад на депутата від “Слуги Народу” Коростенської міської ради Андрія Недашківського. Про це інформує пресслужба партії, передає УНН.

Деталі

За даними пресслужби, двоє невідомих у масках зустріли Недашківського у під’їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик та намагалися побити.

“Така зухвала поведінка наводить на думку, що злочинці мають покровителів у місцевій владі, а тому впевнені у безкарності”, — важають у партії.

Повідомляється, що сам Недашківський вважає, що злочин проти нього здійснено у зв’язку з “принциповою позицією депутатів Коростенської міської ради від фракції „Слуга народу“ щодо проблеми вивозу сміття у місті”.

Додамо

Депутатська фракція “Слуги Народу” Коростенської міськради вважає неприпустимим такі дії щодо будь-кого з громадян, а тому вимагає звернути увагу Національної поліції на цей факт та посилити заходи безпеки на території Коростенської ОТГ.

У поліції УНН факт нападу на депутата підтвердили.

“Було відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганство”, — зазначили у пресслужбі поліції.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше у Києві було скоєно напад на народного депутата України Антона Полякова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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