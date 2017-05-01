Засновника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Засновник і керівник іранського телеканал Gem TV Саїд Каріміан був убитий в Туреччині, передає УНН з посиланням на ВВС.
С.Каріміана застрелили в Стамбулі разом з його кувейтським партнером. Повідомляється, що вбивство сталося ввечері 29 квітня в районі Маслак.
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Зазначають, що нападники відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебував голова телеканалу і його партнер. Після цього машина зловмисників було знайдено спаленої.
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Від отриманих ран потерпілий С.Каріміан помер на місці, а другий чоловік помер в лікарні.
Повідомляється, що телеканал Gem TV транслює для іранської аудиторії західні програми, він піддавався критиці з боку влади Ірану.