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Засновника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Засновник і керівник іранського телеканал Gem TV Саїд Каріміан був убитий в Туреччині, передає УНН з посиланням на ВВС.

Засновника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі - ЗМІ

С.Каріміана застрелили в Стамбулі разом з його кувейтським партнером. Повідомляється, що вбивство сталося ввечері 29 квітня в районі Маслак.

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Зазначають, що нападники відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебував голова телеканалу і його партнер. Після цього машина зловмисників було знайдено спаленої.

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Від отриманих ран потерпілий С.Каріміан помер на місці, а другий чоловік помер в лікарні.

Повідомляється, що телеканал Gem TV транслює для іранської аудиторії західні програми, він піддавався критиці з боку влади Ірану.

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